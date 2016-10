Schönwald Bürgermeister berichtet Aktuelles aus dem Ortsgeschehen

Erfreulich sei die Bevölkerungsentwicklung. Allerdings werde dies eine Herausforderung in Sachen Kinderbetreuung. Nach wie vor Thema sei die medizinische Versorgung: "Halten Sie ihrem Hausarzt die Treue. Nur eine gut besuchte Praxis lässt sich vielleicht an den Mann bringen", forderte Wörpel die Senioren auf. Die "Nahwärme" sei derzeit auf Eis gelegt, da die derzeit günstigen Preise für Gas und Heizöl dieses Vorhaben massiv behinderten. Dafür werde die Wasserversorgung mit der interkommunalen Zusammenarbeit mit Furtwangen auf neue, sichere Beine gestellt. Eine Herausforderung werde in der kommenden Zeit das schnelle Internet werden. "In den nächsten Jahren wird man im Dorf viele Bagger sehen", schmunzelte Wörpel. Den Trend "Wandern" empfinde er als gut. Allerdings gehe dabei nichts mehr ohne zertifizierte Wanderwege. Hier wolle die Gemeinde mit einem exklusiven Premium-Wanderweg Maßstäbe setzen. In diese Richtung tendiere auch der Umbau des Freibads in ein Naturbad. Wenn die Zuschüsse kämen, werde man schnell starten. "Wir haben in den vergangenen Jahren Schulden abgebaut. Allerdings wird das unter Umständen nicht so bleiben. Man könne sich auch "kaputtsparen", erläuterte der Schultes den Senioren.

Angesprochen wurde auch das Thema Flüchtlinge: Derzeit gebe es eine fünfköpfige Familie, die zugewiesen wurde, sowie zwei Personen, die sich selbst Wohnraum gesucht hätten.