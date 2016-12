Schönwald Broschüren machen Lust auf Skifahren und Rodeln

Dazu sind jeweils Karten dabei, die für jeden Ort des Ferienlandes Loipen und auch die Skilifte oder Wanderwege ausweisen, so vorhanden. "Wir werden dazu in einigen Wochen auch die ›Sommer-Zeit‹ in Druck geben", betonte Schmitz. Schließlich sei das Ferienland auch im Sommer sehr attraktiv. Die Broschüren seien dafür gedacht, dass sich Gäste, die übers Wochenende oder für wenige Tage da sind, besser orientieren können

Für die Gestaltung war Andrea Lienhard zuständig. Nachdem nun einige Zeit auch auf den Broschüren die "Holz-Variante" zu sehen war, hat sich die Tourismus-Fachfrau zu großflächigen Bildern mit passenden Motiven entschlossen, die den Charakter der Landschaft widerspiegeln. Und: Wer Schonach hat, hat auch Furtwangen, Schönwald und St. Georgen in seiner Broschüre, freuten sich die beiden bei der Vorstellung.

Die kleineren Broschüren seien in einer Auflage von jeweils nur 5000 Exemplaren gedruckt worden – "so kann man schneller auf Änderungen reagieren", erläuterte Schmitz. Den Gastgeberkatalog habe man 15 000 Mal drucken lassen, vor allem auf Messen greifen künftige Urlauber gerne zu, auch wenn mittlerweile viele Buchungen online erfolgten. Weiterhin voll im Trend läge auch der Heimatmarkt, wo man verschiedene Artikel zum Mitnehmen erwerben könne.