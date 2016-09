Schönwald Blockflöte und Co. wieder Unterrichtsbereit

Schönwald. Musikalische Früherziehung, Blockflöte und Gitarre werden voraussichtlich wieder ab 1. Oktober in Schönwald unterrichtet, und zwar in der Richard-Dorer-Schule. Für Klavier, Cembalo, Keyboard, E-Bass, E-Orgel, sämtliche Streichinstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente, Schlagzeug und Pauke, Akkordeon, Harfe, Gesang und Stimmbildung sind die Unterrichtsorte Schonach, Triberg, Furtwangen oder St. Georgen. Für Geschwister gibt es Ermäßigungen. Laut Beschluss des Schönwälder Gemeinderats wird der Gruppenunterricht weiterhin in gewohntem Umfang bezuschusst. Der Zuschuss für den Einzelunterricht ist einkommensabhängig. Anmeldungen für alle Instrumente/Kurse sollten bis spätestens 30. September an den Zweigstellenleiter von Schönwald, Adalbert Oehler unter Telefon 07722/51 03 oder per Email: adioehler@web.de, gerichtet werden.