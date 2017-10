Schönwald Blasmusik im Doppelpack in Schönwald

Schönwald. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro in den Tourist-Infos in Schönwald, Schonach, Furtwangen und St. Georgen erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Eintritt zehn Euro. Die Blaskapelle "Böhmisch’s Feuer" ist unter der Leitung des Schlagzeugers Daniel Fischinger, welcher selbst auch bei Timo Hieske und seinen jungen Egerländer am Schlagzeug zu hören ist. Die beiden Kapellen pflegen seit einigen Jahren ein sehr freundschaftliches Verhältnis und freuen sich daher sehr dem Publikum am 28. Oktober in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald einen unvergesslichen Konzertabend zu bieten.

Es besteht auch die Möglichkeit Karten übers Internet unter www.junge-egerlaender.de oder telefonisch unter 0151/24009762 (Sebastian Moser) zu reservieren.