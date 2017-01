Schönwald Beste Bedingungen an den Skiliften

Beste Bedingungen bot ferner der Dobellift in der Schönwälder Ortsmitte. Auch er erwies sich als sehr gut besucht – was allerdings zu besonderen Parksituationen führte. Der eine oder andere auswärtige Skifahrer stellte sein Auto so ab, dass er direkt aus dem Wagen auf die Abfahrt zur Liftstation fahren konnte. Vor allem in der Franz-Schubert-Straße und in der Beethoven-Straße sorgten daher wild parkende Autos für ein kleines Verkehrschaos.

Der längste, aber etwas außerhalb liegende Skilift am Rohrhardsberg, den Michael Feser gemeinsam mit seiner Frau Beate betreibt, konnte sich bei diesem Winterwunderwetter ebenfalls über eine sehr gute Auslastung freuen.