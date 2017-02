Schönwald Bergkristall als Blickfang auf dem Platz nicht wirklich geeignet

Zunächst freue er sich darüber, dass mit dem Vertrag mit der Planstatt Senner der Gewinner des Architektenwettstreits die Ortsmitte wieder in den Fokus rücke – doch wegen des Blickfangs auf dem Platz sollten nun Vorschläge kommen – der Bergkristall sei nicht wirklich richtig. "Hier sollten wir mitsprechen", so Moser. Recht erhielt er von allen Seiten.

Hubert Heger bemängelte das Beleuchtungskonzept und fehlende Parkflächen für das Hotel Falken, Waldvogel fehlten die für Kirchgänger. Auch Moser stellte fest, dass man von einem autofreien Platz wohl wegkommen müsse. "Mir fehlt die Verbindung zur Kuckucksuhr", bemängelte er zudem. Er denke beispielsweise an eine Riesenuhr, in deren Pendel man als Fotomotiv hinein sitzen könne. Ina Block-Machon vermisst im Konzept einen Brunnen als Mittelpunkt.

Noch immer intensiv diskutiert werde die Sprungschanze, was laut Waldvogel ein recht schwieriges Thema sei. Aktivieren werde man die Schanze sicher nicht mehr, auch wenn ein Gutachten dafür Kosten in Höhe von "nur" 600 000 Euro bescheinige. Der Abriss koste dagegen nur rund 80 000 Euro, halte Bürgermeister Christian Wörpel dagegen. Da jedoch der eigentliche Turm durch die zahlreichen Antennen Verwendung habe, werde das so schnell nicht funktionieren – außerdem habe die Schanze ein hohes Maß an Wiedererkennungswert. Daher sollte man unbedingt dafür sorgen, dass die Betonteile nicht weiter durch eindringendes Wasser geschädigt würden.

Heger wünscht sich ein drittes Gutachten – eines, das nur den Erhalt als Bauwerk berücksichtige. "Und das darf die Kosten des Abrisses nicht wesentlich überschreiten". Moser warf das Thema "Abdecken durch Bitumenbahnen" in die Diskussion. Denn, so Waldvogel, "uns läuft durch den Verfall einfach die Zeit davon". Moser will nun mit Betonsanierern Kontakte knüpfen, versprach er.

Gut laufe das Projekt "Bürger für Bürger", erklärte Ruxandra Fürtjes, die gemeinsam mit Regina Aipperspach dabei an vorderer Front arbeitet. Beide Flüchtlingsfamilien seien gut versorgt. Einen kurzen Überblick über Sitzgruppen am Premiumwanderweg gab Moser – hier seien bereits mehrere installiert.

Schwierig gestalte sich das Thema "Modernisierung von Ferienwohnungen", vor allem in den großen Häusern. Er würde das gern mit Verwaltern besprechen, was aber nicht einfach sei. Einfach mal eine Bestandsaufnahme würde schon weiterhelfen, stellte Waldvogel fest. Freude gab es über die neu gestalteten Schaufenster der ehemaligen "Schleckerfiliale". Sehr ideenreich habe Bianca Fattler das eine und sehr künstlerisch Andrea Pfrengle das andere gestaltet. Angesichts der Witterung werde man den nächsten Treff am Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, durchführen, einigte man sich.