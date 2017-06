Schönwald Bereits 20 Auszeichnungen erhalten

Als jüngster Preisträger führt der dieses Jahr gekürte Magazin-Bithalter an. Eine Handwerkzeuglösung, die vor allem durch seine anwenderorientierten Produktmerkmale punktet und durch seine Eigenschaften den Arbeitsalltag der Anwender erleichtert. Ein Produktdesign zudem, das die Jury überzeugte und vor allem durch mindestens eine Besonderheit den Anwendern echten Nutzen im Alltag verspricht.

"Der Wettbewerbsgedanke und dazu ein starker Entwicklergeist sind in der Unternehmenskultur von Wiha tief verankert. Sich mit anderen messen, Trendgeber und Innovator sein, aus Wettbewerben und Prozessen lernen, sich entwickeln und dadurch wachsen – nur so können und wollen wir erfolgreich sein. Die Teilnahmen an Wettbewerben geben uns nach wie vor die Möglichkeit unsere eigene Innovationsstärke unabhängig zu prüfen und auszeichnen zu lassen. Unsere Innovationen sind etwas Besonderes, Wegweisendes, nicht nur für uns, sondern auch für professionelle, unabhängige Gremien". führt Hahn aus.

Wiha ist einer der weltweit führenden Hersteller von Handwerkzeugen für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Zahlreiche Auszeichnungen belegen den Führungsanspruch in Funktion, Design und Qualität.

1939 wurde das Unternehmen durch Willi Hahn gegründet. Die Schraubendreherproduktion begann 1947, nachdem die ersten Jahre noch Schrauben und Muttern hergestellt wurden.

Das heutige internationale

Wiha-Netzwerk wurde in zweiter Generation durch Wilfried Hahn ehrgeizig aufgebaut.

Mit zehn Vertriebsstandorten, zahlreichen Handelsvertretungen, fünf Produktionsstandorten und rund

800 Mitarbeitern weltweit gehört Wiha heute in die Liga der global agierenden Mittelständischen Unternehmen und genießt einen weltweit anerkannten Ruf.