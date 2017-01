Wer in den letzten Tagen zum Stöcklewaldturm gewandert ist, hatte zumindest in der Dunkelheit einen tollen Anblick: Der Turm wurde in wechselnden Farben angeleuchtet. Was als Gag gedacht war, entpuppte sich als Renner – bis spätabends war auch das Team um Wirtin Katrin Volk da und richtete sich nach dem späten Besuch aus. "Blasius Willmann hat uns gefragt, ob er den Turm beleuchten darf – und wir haben uns auf den Ansturm eingestellt", schmunzelte die junge Wirtin. Bis einschließlich der Silvesternacht dauerte die besondere Beleuchtung an. Foto: Kommert