Schönwald Beim Klettern hat’s beim "Kirner Sepp" gefunkt

1942 durfte er auf die Uhrmacherschule in Furtwangen, leider hat er sie zunächst nicht beenden können, da er im Sommer 1944 zum Arbeitsdienst musste, wo er aber auch eine Segelflugausbildung erhielt. Im Januar 1945 wurde er zur Luftwaffe eingezogen, wo er eine Spezialausbildung erhalten sollte. Soweit kam es allerdings nicht mehr, nach einem Bodeneinsatz war er am 4. Mai 1945 amerikanischer Kriegsgefangener.

Wenig später kam er in sowjetische Gefangenschaft übergeben wurde. Er büxte mit zwei Kameraden aus, allerdings kamen sie nicht über die Elbe und waren einige Wochen auf einem Hof, auf den doch die Sowjets kamen. Mit etwas List und Tücke erschlich er sich mehr oder weniger offizielle Entlassungspapiere, mit denen er bis Villingen durchkam, wo er aber einem aufmerksamen Franzosen über den Weg lief. "Der hatte aber einige ›Frolleins‹ unterwegs zur Kaserne ausgemacht und befahl mir, mich am nächsten Morgen zu melden – was ich aber nicht getan habe", lächelte er.

Daheim angekommen, fand er Arbeit bei Hanhart, allerdings wurde die Firma 1946 demontiert. Nach einem Kurzeinsatz bei der Abfuhr von Papierholz für die Franzosen arbeitete er einige Monate auf einem Hof am Thurner. Im September konnte er wieder zur Uhrmacherschule gehen, wo er als Techniker 1948 abging. Mit diesem Abschluss in der Tasche ging er im April zur Firma Schatz in die Montage, 1950 wurde er als Montageleiter für die Kuckucksuhrenmontage bei Schatz in Triberg tätig. Bis 1986 arbeitete er dort als Leiter des innerbetrieblichen Auftragswesens, später als Leiter des Kundendienstes.

Bereits 1956 heiratete Josef Kirner seine Ehefrau Gerdi, geborene Furtwänger und zog nach Schönwald. "Wir haben uns seit 1950 gekannt, beim Klettern haben wir uns kennengelernt", schildert der Jubilar. Im Häuschen im Schwarzenbach gab es zunächst weder Wasser noch Strom. Als Tochter Solveig zur Welt kam, baute er sein Eigenheim. 1972 wurde er, als Nichtmusiker, durch die zweite Tochter stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins Schönwald und wurde im Jahr 2000 Vorsitzender.

Mitte der 80er Jahre erhielt der "Kirner Sepp" eine weitere Aufgabe, für die er aktuell einen Nachfolger sucht: Damals übernahm er die Kreation der Kalligrafien im Goldenen Buch der Gemeinde. Leider spiele seine Hand nicht mehr mit, bedauert er.

Er sei früher, vor allem mit seiner 2011 verstorbenen Frau, gerne gewandert oder geklettert, habe Briefmarken gesammelt, sei viel gereist und fotografierte leidenschaftlich. Auf seinen Geburtstag freute er sich schon: Dann kommt nämlich seine ganze Familie zusammen.