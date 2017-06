Schönwald Bald Startschuss für den Umbau

Mit welchen Unternehmen die darauffolgenden Arbeiten durchgeführt werden, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Denn dann habe man die eingegangenen Angebote bewertet und geprüft. "Wir lassen uns überraschen, was sich dort ergibt", erklärt der Hauptamtsleiter.

Im Mittelpunkt des Umbaus, so führt er an, stehe jedenfalls der Beckenbau. "Das Grundgerüst bleibt jedoch erhalten." Das Becken erhalten einen neuen Kopf sowie eine neue Folie.

Anschließend, voraussichtlich gegen Ende des Jahres, werde man die Arbeiten den Holzstegen – die über beziehungsweise am Becken entlang gebaut werden – angehen. "Wir werden das aber alles péu a péu machen", so Herdner.

Den bisherigen Planungen zufolge soll der gesamte Umbau Ende März kommenden Jahres abgeschlossen sein. Für den Umbau sind, so erklärte Bürgermeister Christian Wörpel im Januar, 591 000 Euro angesetzt. FEs gibt jedoch einen saftigen Zuschuss. So fördert das Programm Leader den Umbau mit 60 Prozent – also rund 354 000 Euro.