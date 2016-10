Schönwald Austausch gewünscht

In Schönwald findet der Tourismusstammtisch am Dienstag, 22. November, ab 19.30 Uhr im Rathaus, Zimmer acht, statt. Für das leibliche Wohl ist an beiden Abenden gesorgt. Auch für die zweite Veranstaltung wird unter den gleichen Kontaktdaten bis spätestens 14. November um eine verbindliche Anmeldung gebeten