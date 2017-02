Schönwald Ausgelassene Stimmung bei FC-Party

Schönwald. Welch einen Zulauf diese Veranstaltung hat, zeigte sich bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn. Als Steven Barthel, der erste Vorsitzende des Fußballclubs, um 18 Uhr ankam, standen bereits die ersten Besucher Schlange vor dem Eingang. Den Fans des "Hexenfridigs" in Schönwald ist bekannt, dass rechtzeitiges Kommen notwendig ist. Zu den rund 500 Besuchern kamen noch die 300 eingeladenen Gäste der Zünfte hinzu. So war ein Umfallen in der Uhrmacher-Ketterer-Halle beinahe nicht möglich. Überall standen fröhliche Menschen zusammen und unterhielten sich.

Alexander Schätzle, der Moderator des Abends, nutzte in den Pausen die Gelegenheit, die befreundeten Zünfte persönlich zu begrüßen. Die weiteste Anreise hatten die 40 Burghexen Neuenburg. Aus der Umgebung waren die Glasbachhexen Buchenberg, Schoafhexen Weiler, Busloch Hexen Schönenbach gekommen. Die heimische Narrenzunft und die Wälderhexen waren auch anwesend.

Ein buntes Programm mit verschiedenen Showtänzen der Tanzgruppen "Hot Steps" und "Delicious" vom TV Schonach, sowie "one2steps" und "Dance Devilz" aus Furtwangen unterhielten die Besucher. Zugaben waren jedes Mal lautstark gewünscht, auch bei dem Männerballett aus Neukirch. Die Bühne war stets dicht umlagert.