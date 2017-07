Schönwald Ausflug führt nach Oberschwaben

Pünktlich zur Brezelpause an der Birnau hörte der Regen auf und die Reisenden konnten den Blick auf den Bodensee und die Alpenkette genießen. Im Kloster Reute bei Bad Waldsee wurde die Gruppe schon von Schwester Birgit erwartet. Sie führte die Frauen in den nahen Klostergarten, in dem verschiedenste Heilkräuter in buchsumsäumten Beeten wuchsen. Viele Pflanzen kannten die interessierten Frauen und waren gespannt welche Wirkungen in ihnen verborgen sind.

Nach einem kurzen Gang durch den Garten durften die Frauen in einem Gartenpavillon Platz nehmen. Schwester Birgit erklärte begeistert welche Heilkräfte die unterschiedlichen Kräuter haben. So sorgt Basilikum für ein "Fröhliches Herz" und soll Migräne verhindern. Spitzwegerich lindert unter anderem Schmerzen an den Füßen. Gerne gibt Schwester Birgit diesen Tipp an müde Jakobsweg Pilger weiter die in Kloster Reute Rast machen. Viel zu schnell war der anschauliche Vortrag zu Ende. Anschließend konnte noch Pflanzen gekauft werden. Besonders beliebt: "Das Kraut des ewigen Lebens".

Nachmittags war Pause in Bad Buchau. Der Spaziergang durch den Wackelwald war ein besonderes Erlebnis. Der Moorboden ist so elastisch, dass die Frauen durch leichtes Hüpfen sogar Bäume zum Wackeln bringen konnten. Bei großen Eisbechern genossen die Ausflügler das bunte Treiben auf dem Bad Buchauer Marktplatz. Auf der Heimfahrt gab es noch einen kurzen Stopp bei Gaggli. Im Nudelhaus konnten die Frauen ein Mitbringsel für zu Hause mitnehmen. Traditionell ließen die Frauen den abwechslungsreichen Tag in Schönwald in der "Schwarzwaldtanne" ausklingen.