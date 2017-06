Schönwald Ausflug führt nach Oberschwaben

Schönwald. Ein Auflug der Frauengemeinschaft Schönwald findet am Mittwoch, 28. Juni, statt. Abfahrt ist an den Haltestellen Bühl, Renates Lädele und Dilger um 7.30 Uhr. Gäste aus der ganzen Pfarrei "Maria in der Tanne" sind willkommen.