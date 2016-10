Schönwald Arbeitskreis hat sich viel vorgenommen

Barfußpfad wird ausgebaut

Thema werden hierbei die Gestaltung der Ortsmitte rund um das Buswartehäusle sein, das fertiggestellt sei und sich die gesamte Anlage nunmehr als Schmuckstück präsentiere, so der Vorsitzende Manfred Fattler. Die Arbeiten am Barfußpfad bei der Wassertret­stelle sollen fortgesetzt werden. Der Pfad wird mit Folie ausgelegt und mit Pflaster und Rindenmulch aufgefüllt. An der Wassertretstelle wird ein Handbecken angebracht. Auch das zweite historische Ortsschild ist zwischenzeitlich restauriert worden und soll am Ortseingang von Triberg aufgestellt werden.

Das Weihnachtsdorf wird um zwei Gebäude ergänzt und soll im Advent erstrahlen. Ebenso werden momentan Verkaufsartikel für den Weihnachtsmarkt angefertigt. Themen und viel Arbeit für die emsige Truppe, die sich herzlich über neue Unterstützer freue, so der Vorsitzende.