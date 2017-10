Schönwald Alle lösen Baden-Quiz mit Bravour

Schönwald. Die Schönwälder CDU führte wieder einen Seniorennachmittag im Tagunsraum der Uhrmacher-Ketterer-Halle durch.

Die 33. Auflage erfuhr auch in diesen Jahr neben vielen traditionellen Elementen auch wieder eine kleine Neuerung: Adalbert Oehler zeigte die Entwicklung der Schulmathematik der vergangenen 50 Jahre auf. Doch zunächst begrüßte er Bürgermeister Christian Wörpel, der später auch einige Worte an die Senioren richtete. Anstelle des Fraktionsvorsitzenden Clemens Herrmann nahm Oehler selbst den Part an, aus dem Gemeinderat zu berichten. Unter anderem ging er dabei auf die Umgestaltung des Freibads und die künftige Ortsmitte ein.

Bei Kaffee und Kuchen, später aber auch kalten Getränken und Kilwi-Küechli fühlten sich die Rentner richtig wohl. Sie freuten sich darüber, dass Wörpel sich wieder die Zeit genommen hatte, sie zu besuchen.