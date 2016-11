Schönwald Aktiv für Schönwald das ganze Jahr aktiv

Ein überarbeitetes Wirtshäuschen mit einem deutlichen Hinweis auf die Herkunft der Schwarzwälder Kuckucksuhr, das nun zugleich als Buswartehäuschen dient, dazu die beiden wunderbar geschnitzten Holzfiguren, Uhrenträger und Trachtenfrau, und zu guter Letzt der Wappenbrunnen bilden ein schönes Gesamtensemble, das die verschworene Gemeinschaft in langwieriger Arbeit gestaltet hatte. In diesem Jahr folgte eine Verbesserung in Form einer Regenrinne, die den Schmutz vom Gehweg weghält. Das schmucke Ensemble werde gerne fotografiert, wie Manfred Fattler freudig feststellte.

In diesem Jahr wurde ebenfalls viel geleistet, da konnte man sich im November gemeinsam austauschen, denn das Helferfest stand an, zu dem auch heuer mehrere Sponsoren ihr Scherflein beitrugen. Die örtliche Metzgerei spendierte ein leckeres Essen, die Gemeinde die Getränke – und der Skiclub stellte einmal mehr das Häuschen an der Schanze zur Verfügung.

Manfred Fattler konnte nicht nur viele der Helfer begrüßen. Auch Bürgermeister Christian Wörpel hatte sich eingefunden, um der Gruppe zu danken. Fattler nahm sich jeden einzelnen Mitarbeiter vor, zeigte auf, dass sich wirklich jeder intensiv in die Arbeit der Gruppe einbringt, ob mit Ideen und Geist oder mit den Händen.