Schönwald Aktionsgruppe beendet das Jahr

In ein paar Tagen wollen die Mitarbeiter der Schönwälder Gruppe die Weihnachtsdekoration im Ort aufbauen – ein Zeichen dafür, dass es langsam in die Winterruhe übergeht. Die AfS jedoch bleibt aber weiterhin aktiv: Denn der Abbau der Figuren im neuen Jahr steht wiederum an und dann fällt ihnen sicher auch Neues ein.

Doch nun war zunächst diese kleine Feier angesetzt, zu der Bürgermeister Christian Wörpel als Dank für die Aktionen die Getränke beisteuerte, die Metzgerei Winterhalter das leckere Essen. Dazu hatten einige der Frauen Salate und weitere Leckereien zubereitet.

In der Mühle im Holz in Schonach, wurde die kleine Feier veranstaltet. Für Manfred Fattler war dies auch Gelegenheit, sich für das Engagement der einzelnen Mitarbeiter zu bedanken.