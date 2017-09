Schönwald Abheben von der Matte

Meldungen sind zu richten an den Skiclub Schönwald, Postfach 1221, 78138 Schönwald, Fax: 07722/92 06 89 oder per E-Mail an post@ski-club-schoenwald.de. Meldeschluss ist am Donnerstag, 21. September, 15 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es bietet sich deshalb an, einen Spaziergang an die Sprungschanzen zu unternehmen, dort das Mittagessen einzunehmen und die auf den aktuellsten Stand gebrachten und neu zertifizierten Schüler- und Jugendschanzen in Augenschein zu nehmen und die Springen zu verfolgen. Die Bürger und Feriengäste von Schönwald sind eingeladen.