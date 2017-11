Schönwald "80 Arbeitsplätze bleiben erhalten"

Der Insolvenzverwalter musste angesichts der guten Geschäftsentwicklung keine Kündigungen aussprechen. Neben Schiller arbeiten im Pluta-Fortführungsteam außerdem Interimsmanager Michael Hieber sowie Rechtsanwalt Martin Jungclaus, der für die Vertragsgestaltung zuständig ist. Die M&A-Experten von hww unterstützten bei der Umsetzung der Investorenlösung.

Die Burger Group, ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, mit Hauptsitz in Schonach, ist einer der führenden Systempartner im Bereich kundenspezifischer Antriebstechnik. Mit über 1000 Mitarbeitern an sieben Standorten in Europa und Nordamerika werden innovative Lösungen entwickelt, qualifiziert und produziert. Ob in Metall, in Kunststoff, im Materialverbund oder als komplettes mechatronisches System: Die Erfahrung aus über 160 Jahren Antriebstechnik schafft die Voraussetzung für die passenden Konzepte für unterschiedlichste Anwendungen. Dank hochmoderner und zukunftsweisender Fertigungstechnologien, eines äußerst hohen Automatisierungsgrades und innovativer Strategien werden Produkte für namhafte Kunden aus den Bereichen Automotive, Medizin- und Haushaltstechnik, Gebäudetechnologie oder Maschinen- und Anlagenbau gefertigt.

"Die Hock GmbH passt hervorragend in unsere Gruppe. Mit der vorhandenen Expertise und dem Know-how in der Stanz- und Schweißtechnik ergänzt sie unser umfangreiches Produktportfolio. Wir freuen uns außerdem, die hoch motivierten Mitarbeiter in unserem Team willkommen zu heißen", so Thomas und Manuel Burger von der Burger Group.

Die Hock GmbH aus Schönwald gehört zur Hock Gruppe. Die Unternehmensgruppe beschäftigte als Zulieferunternehmen für die Automobil- und Elektroindustrie rund 900 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland und einem Standort in Rumänien. Im Mai 2016 stellte die Gruppe für acht Gesellschaften Insolvenzanträge.

Bereits im Januar diesen Jahres erzielte Pluta-Sanierungsexperte Stephan Thiemann erste Investorenlösungen für die Hock-Gesellschaften in Sachsen, im November fanden die Experten Stephan Ammann und Florian Schiller eine Nachfolgelösung für Dressel und Höfner.

Die Pluta Insolvenzverwaltung ist seit Gründung 1982 stetig gewachsen und beschäftigt heute mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien, Italien und Polen.