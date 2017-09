Schönwald 53 Kapitel über die Heimatregion im Baden-Buch

Schönwald. Und Johannes Wilkes weiß davon in: Das kleine Baden-Buch auf ganz besonders amüsante Weise zu berichten. In 53 Kapiteln widmet er sich Geschichte und Gegenwart der Region ebenso wie ihren Helden, Erfindern und Landschaften- und noch vielem mehr. Die Kapitelüberschriften verraten die Vielfalt der Ansätze schon: "Wo beginnt, wo endet Baden?", "Wie schwätzt man in Baden? – Eine kleine Dialektik", "Baden- ein Psychotest" und anderem Wilkes, der in Erlangen eine sozialpsychiatrische Praxis führt und neben populären Sachbüchern auch belletristische Bücher schreibt, ist am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr zu Besuch im Eschle, Hauptstraße 6 in Schönwald, um Auszüge aus seinem Buch zu lesen. Zu dieser humorvollen Lesung lädt der Verein Sozialer und Kultureller Treffpunkt Schönwald ein. Der Eintritt ist frei.