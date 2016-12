Schönwald 270 Liter Blut für fremde Menschen

Blut ist nicht künstlich herzustellen, umso wichtiger ist das Geschenk. Nur noch wenige Konserven seien es, wie DRK-Chef Harald Hafner mitteilte, die für Unfallopfer bereit stünden. Von den täglich 3000 benötigten Konserven fließe ein Großteil in die Venen von schwer erkrankten Menschen, die dringlich operiert werden müssten, in erster Linie seien es Krebsoperationen, gefolgt von Operationen am Herzen. Ein Teil des Blutes aber werde auch weiterverarbeitet.

Nur drei Prozent aller Deutschen Spende Blut, ein Drittel der Bevölkerung könnte es tun. Im Laufe ihres Lebens benötigen 80 Prozent der Menschen mindestens einmal Blut oder Blutplasma angewiesen – Zahlen, die nachdenklich stimmen. Elf Mehrfach-Blutspender zeichnete er gemeinsam mit Harald Hafner und dessen Vorgänger Hubert Schilli aus. Gemeinsam haben sie in ihrem Blutspender-Leben bereits 545 Spenden getätigt, insgesamt rund 270 Liter.

Für zehn Spenden erhielten Bernd Mark und Sandra Walter die Ehrennadel in Gold. Schon 25 Mal ließen sich Sandro Ganter, Rainer Kienzler, Susanna Krüger und Hans-Peter Weis ihr Blut abzapfen, wofür sie die goldene Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz und der eingravierten Spendenzahl erhielten.

Bernd Kuner erhielt für 50 Spenden dieselbe Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz. Michael Kreyer und Klaus Ringwald waren bereits 75 Mal an der dicken Nadel – hier steht die Zahl 75 im Eichenkranz. Peter Gehring kann auf 100 geleistete Spenden zurück blicken und Wolfgang Schätzle lag bereits 125 Mal auf der Liege.