Schönwald 16 Einsätze und zahlreiche Proben

Kurz nach der Herbstprobe an der Sporthalle kam die Feuerwehr Schönwald wieder in der Uhrmacher-Ketterer-Halle zusammen – die 144. Generalversammlung stand an.

Schönwald. Nach der Begrüßung durch den Kommandanten Andreas Faller berichtete Schriftführer Clemens Faller berichtete von insgesamt 16 Einsätzen der Mannschaft sowie deren drei der Führungsgruppe C.

Beinahe direkt nach der letztjährigen Herbstprobe war der erste Einsatz fällig: Eine Wohnung stand unter Wasser. Im November löschten die Männer ein Fahrzeug, eine Tierrettung sowie eine Türöffnung waren im Dezember fällig.