Schönwald 108 Meter ist der Schanzenrekord

Schonach. Die Sprungschanze wurde im Oktober 1924 erbaut, und im darauf folgenden Winter wurde die Anlage für den Sport freigegeben. Im Laufe der Jahre erlebte sie viele Umbauphasen, die erste bereits 1931/32. Die Schwarzwaldmeisterschaft wurde 1935 zum ersten Mal ausgetragen. Zwei Jahre später wurde die Schanze vergrößert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Langenwaldschanze wieder aufgebaut und in den Jahren 1955, 1963 und 1967 wurde sie mehrmals umgebaut. Seit 1967 wird auf der Langenwaldschanze der Schwarzwaldpokal ausgetragen, und seit dem Jahr 1984 wird er im Rahmen des Weltcups der Nordischen Kombination veranstaltet. 1979 und 2001 erfolgten erneute Umbauten. In den Jahren 1981 und 2002 konnte sich das Skidorf sogar die Junioren-Weltmeisterschaften in den Schwarzwald holen.

Um die Schanze und den Schwarzwaldpokal zu erhalten, wurde die Schanze 2010 für 2,25 Millionen Euro nochmals vergrößert. Der Spatenstich dazu erfolgte am 30. März 2010, die Bauzeit betrug neun Monate. Die neue "Hillsize" – entspricht etwa der früheren Juryweite – beträgt nun 106 Meter. Definiert ist die "Hillsize" als die kürzeste Verbindung zwischen der Kante des Schanzentisches und jenem Punkt im Aufsprunghang, an dem der Schanzenauslauf noch ein Gefälle von 32 Grad aufweist. Durch die zahlreichen Umbauten und Vergrößerungen wurden die Schanzenrekorde von einst 27 Metern auf heute 108 Meter hochgeschraubt, wobei der Japaner Akito Watabe den derzeitigen Schanzenrekord von 108 Metern hält, nachdem sich tags zuvor noch Eric Frenzel den neuen Rekord von 107 Metern sichern konnte.

Am 5. Januar 2011 wurde die neue Schanze feierlich eingeweiht. Anfang Januar 2012 sollte eine Skisprung-Weltcup-Veranstaltung der Damen stattfinden, die jedoch wegen eines Wärmeeinbruchs nach Hinterzarten verlegt werden musste. 2016 wurde der Schwarzwaldpokal erstmals als Weltcupfinale ausgetragen – und Schneemangel war kein Problem mehr. Auch am 18. und 19. März 2017 soll das Saisonfinale der nordischen Kombinierer wieder in Schonach stattfinden und gegebenenfalls sogar eine Dauereinrichtung werden.