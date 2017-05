Schömberg Zwei Standorte als Favoriten für Kindergartenneubau

Schömberg. Der Kindergarten in der Schömberger Talstraße muss neu gebaut werden. Im Gespräch waren zunächst vier Standorte. Derzeit im Rennen sind noch drei. Mit 2,942 Millionen die teuerste Lösung wäre es, den Standort an der Talstraße zu belassen. Dann wären zwei Vollgeschosse sowie Interimsmaßnahmen notwendig. Am günstigsten wäre mit Kosten in Höhe von 2,644 Millionen Euro ein Neubau an der Brunnenstraße. Dort müsste die Gemeinde jedoch von der Firmengruppe Krause, dem Investor in der Neuen Mitte, Grundstücke erwerben. Beim Preis würde sich Krause nach dem Bodenrichtwert orientieren, hatte Architekt Joachim Raible von der Arbeitsgemeinschaft Raible/Herrling bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt mitgeteilt. Raible hatte dort die verschiedenen Varianten für einen Kindergartenneubau vorgestellt.