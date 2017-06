Schömberg Zuschauer staunen über tierische Talente

Während Kanin-Hop in der hiesigen Region noch ein junges Angebot ist, wird der Sport in Skandinavien seit mehr als 25 Jahren ausgeübt und schwappte vor einigen Jahren nach Deutschland. Nicht nur Fritz, schon von Berufswegen auf die Gesundheit der Tiere bedacht, auch der Zentralverband deutscher Rassekaninchenzüchter beobachtet das jüngste Hobby in seinen Reihen zum Wohl der Tiere. "Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit schon für Kinder und braucht keine großräumigen Stallanlagen", wirbt Rahm um Mitstreiter, auch von Besitzern, die ein oder zwei Tiere in der Wohnung halten.