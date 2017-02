Schömberg Zunftball mutiert zur "Hüttengaudi"

Dabei wurde die Stauseehalle zur Hütte, und die Narrenschar glich einem bunten Haufen fröhlich und ausgelassen Feiernder. Es war eine Abendgaudi von Schömbergern für Schömberger, gewürzt mit viel Lokalkolorit.

Die "Hüttenband" High Five rockte mit fetziger Musik den Abend. Pünktlich um 20 Uhr erklang der Schömberger Narrenmarsch, zu dem die "Zwanz’ger" als fein säuberlich gerichtete Narren, begleiten von den 19ern, in die Halle einzogen. Kurz begrüßte Narrenvater Berthold Wuhrer die Gäste, die in bunten Farben, närrischen Kostümen und flippigem Outfit die "Stauseehütte" füllten.

Vor dem von Heiko Zweigart geschaffenen Bühnenbild spielte sich dann ein vielseitiges Programm ab. Die Mädchen der Showtanzgruppe aus Obernheim brachten jugendlichen Schwung in die Hütte, bevor High Five zum musikalischen Höhenflug aufforderten. Zum Lachen und Schmunzeln lieferten Hannes (Karl-Heinz Koch) und der Bürgermeister (Bruno Kraft) einen Beitrag. Der Besuch eines französischen und eines englischen Bürgermeisters brachte dabei viele Missverständnisse mit sich, und Most wurde den ausländischen Amtskollegen als "schwäbischer Champagner" angepriesen.