Schömberg Zu Herzen gehende Musikstücke gekonnt aufgeführt

Im Flötensolo der Sonata in h-Moll brillierte Heike Nicodemus mit der Traversflöte. Die Spezialistin auf ihrem Instrument ist gefragte Solistin und Orchestermusikerin bei vielen Projekten und lehrt an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe.

Ein Hochgenuss war die Sonate in A-Dur für Violine mit Gerd-Uwe Klein als Solist. Und unzweifelhaft als Höhepunkt darf das Oboen-Solo von Julia Ströbel-Bänsch, deren Aufmerksamkeit den historischen Oboe-Instrumenten gilt, in der fünfsätzigen Sonata in g-Moll bezeichnet werden. Ströbel-Bänsch spielt unter anderem in der Internationalen Bachakademie und seit 2016 im neu gegründeten Barockorchester der Gaechinger Cantorey.

Die herzerwärmenden Darbietungen fanden ihren Abschluss mit dem Quartett in G-Dur für Flöte, Oboe und Violine und der Begleitung durch Violincello und Cembalo. Das Publikum spendete viel Applaus.