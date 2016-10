Schömberg Zeichnungen, Gemälde, Wandschmuck

Die Ausstellung wirkt professionell, auch wenn die Künstler eins gemein haben. Sie malen, basteln und fertigen ihre zahlreichen Werke nur zum Hobby. Viele der Künstler, die hier ausstellen, sind Autodidakten, haben also keine künstlerische Ausbildung und sich das, was sie können, selbst angeeignet.

Doch Hobbykunst muss nicht im dunklen Kämmerlein verstauben. Einige Werke, die an diesem Tag in der Schömberger Stauseehalle ausgestellt sind, stehen zum Verkauf. Zahlreiche Besucher bestaunen an diesem Abend vielfältige Kunst, die von Bleistiftzeichnungen und Acrylmalereien bis hin zu Wandschmuck reicht.

Die Verpflegung in der Stauseehalle wurde von den Ausstellenden selbst zur Verfügung gestellt und auf Spendenbasis verkauft.