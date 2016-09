Schömberg Wunderbare christliche Lichtgestalt

Die festliche Messe in der Palmbühlkirche wurde jetzt von den Pfarrern Josef Schäfer und Thomas Vadakoot zelebriert. In seiner Ansprache schilderte Pfarrer Josef Schäfer die tiefe, ausstrahlende Gläubigkeit von Pater Pio, bei dem Gott stets an erster Stelle gestanden und der dadurch vielen Menschen den Weg zu Gott gezeigt habe.

Der besonders innige Bezug zu Jesus Christus habe das Leben und Wirken von Pater Pio bestimmt und ihn zu einer "starken und wunderbaren christlichen Lichtgestalt" gemacht. Gebete und Liedtexte wurden bei der Messfeier auf dem Palmbühl in italienischer und deutscher Sprache gesprochen und gesungen.

Neben dem Pfarrerhaus hatte der Freundeskreis des heiligen Pater Pio ein Festzelt aufgebaut, wo sich die Glaubenden nach dem Gottesdienst noch zu einem gemütlichen Gedankenaustausch treffen konnten.