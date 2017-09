Schömberg Wohnungsbau soll angekurbelt werden

Die Charlottenhöhe, Bieselsberg und Langenbrand im Blick

So will die CDU das Gebiet Hausäcker entlang der Waldrennacher Straße in Langenbrand für neue Wohnungen nutzen. Auch auf der Charlottenhöhe sollte nach Meinung der Christdemokraten die bestehende Wohnbebauung erweitert werden. Überdies könnte in Bieselsberg entlang der Verlängerung der Unterreichenbacher Straße Richtung Friedensstraße ein neues Wohngebiet entstehen.

Nach Auffassung der CDU biete das novellierte Baurecht gerade kleineren Gemeinden Möglichkeiten. Dabei sind nach Zillingers Worten weder ein Umweltbericht nötig, noch müsste der bestehende Flächennutzungsplan berücksichtigt werden. Der Aufstellungsbeschluss müsse bis Juni 2019 fertig sein. Dann stünden zwei Jahre für das Verfahren zur Verfügung. Es sei nicht zwingend erforderlich, Erschließung und Bebauung im unmittelbaren Anschluss in Angriff zu nehmen.