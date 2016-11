Schömberg Wohl das bestgehütete Geheimnis im Ort

Schömberg. "Es ist das bestgehütete Geheimnis", kritisierte Joachim Zillinger in der Gemeinderatsitzung am Dienstagabend und warb darum, diesen Aspekt als Werbemittel einzusetzen.

Vergleich zu anderen Kommunen der Region

"Wir sind die Besten", verwies er in diesem Zusammenhang auf andere Orte in der Region. Außerdem forderte er, sich darauf nicht auszuruhen. "Wir sollten konkret wissen, was wir tun können, um besser zu werden", erinnerte er an den einstigen Spitznamen Schömbergs als "Davos des Schwarzwalds".