Schömberg "Wir wollen wirklich alle Interessengruppen ansprechen"

Manche hatten sich schon seit langem darauf gefreut, neue Akzente für ihr alltägliches Training erhalten zu können. Andere wagten sich voller Spannung, vielleicht sogar etwas unsicher auf ein für sie recht unbekanntes Terrain.

"Wir wollen mit unseren Angeboten wirklich alle Interessengruppen ansprechen", versicherte Ilona Schickle-Schwan, die als Vorsitzende des Vereins "Fit in Bieselsberg" diese ganztätige Convention initiiert und organisiert. Jeder könne an der Veranstaltung teilnehmen, ob er täglich Sport treibe und fit sei oder ob er lediglich ein einmaliges Angebot suche, um sich sportlich zu betätigen.

Deshalb bestand in diesem Jahr auch erstmalig die Möglichkeit, sich nur für die Kurse am Vormittag oder am Nachmittag anzumelden. Selbst einige Teilnehmerinnen, die ohne vorherige Anmeldung in die Mehrzweckhalle Langenbrand kamen, durften noch spontan mitmachen.