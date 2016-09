Schömberg Winterbekleidung ist der Renner

So konnten Interessierte stressfrei durch die übersichtlichen Verkaufsgänge bummeln und sowohl für die Kleinsten als auch für größere Kinder einkaufen.

Längere Wartezeiten mussten an diesem Morgen nur an den Kassen in Kauf genommen werden. Nachdem die Kleiderschränke für die Winterjahreszeit gefüllt wurden, stärkten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen. Gespendete und nicht verkaufte Artikel gehen an die Kinderkleiderkammer des Kinderschutzbunds in Balingen. Zehn Prozent der Verkaufserlöse verbleiben beim Förderverein und fließen damit in die Unterstützung der Schömberger Schulen.