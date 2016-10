Schömberg Windkraftanlage soll juristisch wasserdicht sein

Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend mit großer Mehrheit. Lediglich die SPD-Gemeinderäte votierten dagegen.

Zuvor hatte Diplomingenieurin Karin Kies vom Ingenieurbüro Gerhardt. Stadtplaner. Architekten aus Karlsruhe die Ergebnisse der erneuten Offenlage des entsprechenden Teilflächennutzungsplanes vorgestellt. Letztendlich gebe es keinerlei Einwände gegen mögliche Windparks in den Bereichen Langenbrander Höhe sowie Charlottenhöhe/Hengstberg, machte sie deutlich. So gebe es in beiden Bereichen keine Horste des Milans. Auch den Vorwurf der fehlenden Abstimmung vonseiten der Stadt Neuenbürg wies Kies zurück: "Neuenbürg war immer beteiligt." Auch die Immobilien würden in ihrem Wert nicht gemindert. Die Lage habe sich durch die erneute Offenlage des Teilflächennutzungsplanes nicht geändert. Damit liege die gleiche Situation wie im September 2014 vor, so Kies.

Susanne Ring beklagt verlorene Zeit