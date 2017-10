Schömberg Wind und Regenhalten Besucher fern

In warme Jacke und Decken gehüllt trug nicht zuletzt der Musikverein Unterreichenbach auf dem Lindenplatz seinen Teil dazu bei, mit flotten Rhythmen für ein bisschen Wärme zu sorgen. Das Orchester ist quasi Stammgast bei den Aktionstagen in Schömberg und durfte deshalb zum Jubiläum nicht fehlen. Dabei betätigten sich die Musiker auch als Schlagersänger und erweiterten auf die Weise ihr Repertoire.

"Dui do on de Sell" versteigern Koffer mit jeder Menge Klamauk

Auch die Kofferversteigerung auf der Bühne in der Liebenzeller Straße lockte einige Besucher an, weil sie in den Besitz= des Reisegepäcks kommen wollten. Denn namhafte Preise steckten in den zehn Koffern, die das Comedy-Duo "Dui do on de Sell" mit reichlich Klamauk unter den Hammer brachte.