Schömberg Wieder viele Stände bei "Ölmühle"

Beteiligt am weihnachtlichen Markt mit seinem besonderen Ambiente sind: "Ölmühle" mit kulinarischen Leckereien sowie regionalen "Schlichemwanderweg-Produkten", Cornelia Seifert mit Wärmepantoffeln, Holzspielwaren, Babyartikeln und Weihnachtsdekorationen, die Imkerei Martin Neher aus Hausen am Tann, Eisstockschießverein, Klaus Heumesser mit Holzspielsachen und -deko, Heike Lander mit selbst gestrickten und gehäkelten Artikeln sowie Weihnachtsgeschenken, Markus Weinmann (Parros) Münzen und anderes, Angelika Zirkel mit selbst gemachten Likören, Edelbränden und Marmeladen, Ulrike Netzer bewirtet an ihrem "Schwanenstand" und informiert über den Bootsverleih am Stausee, Edwin Eha mit Kunstwerken aus Naturholz, Daniela Nagel mit Blumenschmuck und Weihnachtsgebinden sowie das Bistro Berlin mit orientalischen Gerichten.

Der Erlös aus der Losaktion sowie Spenden gehen auch an diesem Jahr wieder an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen, dem im vergangenen Jahr rund 4000 Euro überreicht werden konnten.

Mit dem "Advent am Vorsee" steigt die vorletzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr "50 Jahre Gasthaus Ölmühle", das an Silvester mit der "Hütten-Gaudi" und Musik mit dem Ensemble "Harmonika Zick-Zack" mit Jens und Franz Neher ausklingen wird. Eine Reservierung wird empfohlen.

Torsten Broß und Marcel Schätzlein-Broß zeigen sich zufrieden mit dem Jubiläumsjahr: "Die Veranstaltungen waren gut besucht, wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen. Es hat sehr viele Spaß gemacht", zieht Broß Bilanz.