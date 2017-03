Schömberg "Wie aus Krisen Chancen werden"

Schömberg. Das nächste Frühstückstreffen für Frauen in Schömberg findet am Samstag, 25. März, ab 8.45 Uhr (Einlass 8.15 Uhr) in der "Waldschenke" mit Cornelia Schmid, Gechingen, statt. Sie referiert zum Thema "Wenn möglich, bitte wenden. Umwege sind auch Wege".