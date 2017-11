Schömberg Widerstandskämpfer im Schörzinger KZ

Die Gestapo überstellte sie in das Konzentrationslager Natzweiler im Elsass. Am 4. September 1944 wurden sie nach Dachau transportiert, dort trennte man die beiden. Lucien Lundy kam nach Auschwitz. Georges wurde am 19. September 1944 in das "Wüste"-Lager Schörzingen überstellt. Dort starb er am 15. März 1945. Sein Leichnam ist in einem Massengrab verscharrt. Sein Bruder erfuhr davon. Er kam nach Schörzingen, um nach seinem Bruder zu suchen. Er konnte den Körper seines Bruders identifizieren. Dieser wurde auf dem KZ-Friedhof Schörzingen beigesetzt. Lucien starb 1961.