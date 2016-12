Schömberg Wertstoffzentrum wird ins IG Nord verlagert

Der bisherige Standort entspreche nicht den Vorstellungen des Landkreises und sei auch nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht optimal, sagte Bürgermeister Karl-Josef Sprenger. Zunächst war vorgesehen, das Zentrum im Gebiet Eichbühl auf dem ehemaligen Bauschatz-Gelände zentral in der Stadt unterzubringen. Nun schlug Sprenger vor, dieses im IG Nord anzusiedeln. Auch im Rahmen der Bürgerwerkstatt zur Stadtentwicklungsplanung sei dieser Standort von mehreren Bürgern gefordert worden.

Wie Sprenger mitteilte, würde der Landkreis die rund 2500 Quadratmeter großen Flächen im IG Nord im hinteren Bereich der Zeppelinstraße für 20 Jahre pachten. "Wir wollen dieses Gelände nicht verkaufen", betonte der Bürgermeistern, "denn in 20 Jahre gibt es die Umfahrung und dann ist das Gelände zu wertvoll für das Wertstoffzentrum." Im Eichbühl hingegen würden die Flächen fürs Zentrum an den Landkreis verkauft, wobei diese aber an privatgewerbliche Investoren derzeit leichter zu vermarkten seien als diejenigen im Industriegebiet.

Stadtrat Frank Polich verstand die Welt nicht mehr: Die Stadtverwaltung lehne seit Jahren einen Standort im IG Nord ab und mache nun eine totale Kehrtwendung. "Diese Entscheidung hätten wir schon vor Jahren haben können." Sprenger stimmte Polich im Grunde zu, aber: "Man kann ja auch klüger werden."