Schömberg Wenzig-Luck: "Frankreich muss weiter zu Europa gehören"

Am nächsten Tag ging es mit dem Bus nach Vernon, ein typisch normannischer Ort, idyllisch an der Seine gelegen. Nach dem Mittagessen fuhr die Gruppe nach Giverny, wo sich Haus und Garten des Malers Monet befinden. Motive seiner Bilder, wie die japanische Brücke und der Seerosenteich, konnten so in Wirklichkeit bestaunt werden.

Am Tag darauf heiratete die Tochter eines Ehepaars, das auch zum Partnerschaftsverein gehört. Die Gäste aus dem Schwabenland verfolgten die französische Trauung. Nach dem Sektempfang blieb nur wenig Zeit, sich auf den Festabend vorzubereiten, zu dem jeder Gast einen Hut tragen sollte.

Die Vorsitzende des deutschen Partnerschaftsvereins, Karin Wenzig-Luck, betonte, wie wichtig es sei, dass Frankreich weiterhin zu Europa gehöre und besonders die Jugend wieder für das Projekt Europa begeistert werden müsse. Am Sonntag traten die deutschen Gäste die Heimreise an und sagten "Au revoir". Im Oktober steht eine gemeinsame Wanderung an.