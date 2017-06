Schömberg Weltrekord-Kerze zuerst im Kleinformat

Eine 40 Zentimeter hohe Kerze mit einem Umfang von 30 Zentimetern und einem Gewicht von gut 15 Kilogramm ist am Sonntag im Rahmen des achten Traktoren- und Oldtimertreffens bei der "Ölmühle" gegossen worden.

Dabei habe sich gezeigt, dass es gar nicht so einfach sei, eine große Kerze zu gießen, sagt Broß. So sei das Wachs auch am zweiten Tag danach immer noch weich. Zudem hat sich in der Kerze ein "Krater" gebildet, der nun mit neuem Wachs gefüllt werden muss.

So geht Broß davon aus, dass für die Weltrekord-Kerze mit einer Höhe von rund drei Metern und einem Gewicht von etwa 500 Kilogramm zwei Monate Gießzeit nötig sein werden. Begonnen wird mit dem Gießen Mitte/Ende September, die Kerze soll am ersten Adventswochenende, also rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt "Advent am Vorsee" fertig sein und dann für einen guten Zweck versteigert werden. Profitieren soll der Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.