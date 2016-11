Schömberg Weihnachtspäckchen für Osteuropa

Vielleicht von etwas Eigenem getrennt

"Vielleicht musstet ihr euch sogar von etwas Eigenem trennen", vermutete sie. Doch ob die Päckchen nun mit gebrauchten oder neuen Sachen befüllt wurden, es sei in jedem Fall im Sinne des Aktionsmottos: "Kinder helfen Kindern".

Round Table-Mitglied Tobias Volle aus Monakam war mit seiner Ehefrau Beatriz gekommen, um die kostbare Fracht abzuholen. In ihrem Immobilienbüro Aqollo werden alle Päckchen aus der Umgebung für den Konvoi 2016 gesammelt; von dieser Sammelstelle aus geht es weiter an das Zentrallager in Hanau.

Von hier aus werden die rund 80 000 Päckchen im Dezember nach Rumänien, Moldawien, in die Ukraine und seit 2015 auch nach Bulgarien transportiert. Dort werden sie an bedürftige Kinder in den entlegenen und ländlichen Regionen verteilt.

"Und jedes Päckchen wird persönlich überreicht", ergänzte Volle. Er selbst sei bei einem solchen Transport schon dabei gewesen und hätte das Leuchten in den Kinderaugen miterleben dürfen, wenn eines der Pakete geöffnet wurde. Für die meisten Kinder in den dortigen Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen sei es das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhielten.

"Ich bin überzeugt, dass ihr euch kaum vorstellen könnt, in welch ärmlichen Verhältnissen diese Kinder leben", berichtete der Round Tabler, während er ein Bild von einem nahezu abbruchreifen Gebäude zeigte, in dem sich ein Kinderheim befindet. Doch wichtig sei es, sich bewusst zu machen, dass es nicht allen Kindern auf der Welt so gut gehe wie den meisten in Deutschland. Doch jeder – und sei er noch so klein – könne helfen und Verantwortung übernehmen. Volle: "So macht ihr jenen Kindern inmitten von Armut und Trostlosigkeit eine große Freude."