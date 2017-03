Schömberg Wanderer und Venus sorgen für Diskussionen

Übrigens: Der 1939 in Dinslaken geborene Bildhauer Otto Wesendonck lebt schon seit 1968 in Waakirchen und ist inzwischen sogar Ehrenbürger der Kommune.

Sicherheit muss Vorrang haben

Ganz anders als im katholischen Oberbayern wird die Sache im pietistisch geprägten Nordschwarzwald gesehen. Wegen des Kreisels in Lan­genbrand gab es im Schömberger Ausschuss für Technik und Umwelt Diskussionen. Stadtplaner und Architekt Werner Gebhardt stellte im Februar seine Ideen vor. Er machte deutlich, dass es sich bei einem Kreisel um einen Verkehrsknotenpunkt handelt. Es sei daher wichtig, ihn nicht zu überfrachten. So müsse ein Autofahrer aus Sicherheitsgründen über den Kreisel blicken können. Auch ein Fußgänger dürfe nicht abgelenkt werden. Deshalb beschränkte sich Gerhardt bei seinem Vorschlag darauf, dass die Mitte des Kreisels mit Lavendel bepflanzt werden soll. Drum herum soll es ein schneckenartiges Gebilde aus Cortenstahl geben, das zwar an der Oberfläche schnell rostet, aber unter dieser Oberfläche sehr wetterfest ist. Hier könnte das Glücksymbol hineingraviert werden. Der Rasen sollte über eine Lichtleiste beleuchtet werden.

Der Gemeinderat und stellvertretende Ortsvorsteher von Langenbrand, Helmut Schray (Unabhängige Wählervereinigung), protestierte im Ausschuss jedoch gegen diesen Vorschlag. Er klagte darüber, dass die Vorstellungen des Ortschaftsrates nicht berücksichtigt worden seien. Von einer Venus war zwar nicht die Rede. Schray erinnerte aber daran, dass der Wanderer, der früher im Kreisel gestanden habe und inzwischen restauriert worden sei, nicht berücksichtigt werden soll.

Schömbergs Bauamtsleiter Martin Dittler teilte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass sich der Langenbrander Ortschaftsrat nochmals mit dem Thema befasst.