Schömberg Wander-Bier und Kerzen-Weltrekord

Schömberg. Zusammen mit der Touristikgemeinschaft Oberes Schlichemtal vermarktet Broß regionale Produkte in Zusammenhang mit dem Schlichemwanderweg wie Würste, Schnäpse, Honig und Kokos-Anis-Schnitten. Nun kommt das "feinherbe, naturtrübe Pils" unter dem Titel "Schwanauer Schnoogestich" hinzu, das in einer Ein-Liter-Bügelflasche vertrieben wird. Broß: "Dann haben die Wanderer auch was zu trinken."

Das Bier gibt es aber auch in der "Ölmühle" zu trinken. Wie schmeckt es den Gästen? Broß: "Sie sagen: Bring’ mir noch eins." So sei die erste Lieferung aus der Brauerei "Kleines Bierhaus" in Schwanau bei Lahr schon ausverkauft. Bei Brauereien in der Region habe er wegen des Schlichemwanderweg-Biers ebenfalls angefragt, aber nur Absagen erhalten: "Wir machen keine Sonderabfüllungen in so kleinen Mengen", habe es geheißen.

Für das neue Jahr hat Torsten Broß wieder Großes vor. Er will versuchen, die weltgrößte Kerze zu gießen. Dies soll im Rahmen einer Spendenaktion für den Förderverein krebskranke Kinder in Tübingen geschehen.