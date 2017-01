Schömberg Wachs-Spenden sind weiter willkommen

Aber auch das Material für die Ummantelung der Kerze stehe noch nicht fest. Zunächst sei Holz im Gespräch gewesen. Dies sei aber nicht sinnvoll. Nun wolle man entweder Alu, ein anderes Metall oder auch Kunststoff verwenden. "Was am besten geeignet ist, muss noch geklärt werden." Wegen des Dochts für die Kerze sei er mit einer Spezialfirma im Gespräch, informiert Broß. Um so viel Wachs auch einschmelzen zu können, habe ihm die Engstlatter Firma Schaudt eine Art "Gulaschkanone" angeboten. Die Weltrekord-Kerze soll laut Broß ab dem Spätsommer gefertigt werden – dies soll in einer Ecke im Gastraum der "Ölmühle" geschehen. "Dann bekommen die Gäste auch etwas von dem Weltrekord-Versuch mit."

Bis zum vorweihnachtlichen Markt "Advent am Vorsee", der am 25. und 26. November über die Bühne geht, soll die "Friedenskerze" fertig sein. Diese wird dann für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös kommt dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zu.

Torsten Broß hat für den Weltrekordversuch beziehungsweise für den Förderverein ein Spendenkonto eingerichtet.

Weitere Informationen unter Telefon 07427/9 13 00