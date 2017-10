Schömberg Vorerst keine 30 Kilometer pro Stunde

Bad Liebenzell. Im Schömberger Gemeinderat und in der Bevölkerung wurden immer wieder der Lärm sowie die Raserei moniert. Im April hatte die Gemeinde Schömberg beim Landratsamt Calw als zuständige Straßenverkehrsbehörde auf der Ortsdurchfahrt Schömberg für die Liebenzeller Straße vom Ortseingang über die Einmündung der Straße nach Oberreichenbach hinweg einschließlich der Linden- und der Bergstraße bis zur Einmündung der Uhlandstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde (km/h) beantragt. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang. Als Begründung wurde der von der Gemeinde in Auftrag gegebene Lärmaktionsplan vom 7. März angeführt, teilte Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.

"Eine Geschwindigkeitsbeschränkung allein aus Lärmschutzaspekten kann nur angeordnet werden, wenn die Lärmwerte im betroffenen Bereich unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs das ortsübliche Maß überschreiten", machte Härtel jedoch deutlich.

Als Richtwert für die Prüfung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen wie beispielsweise einer Geschwindigkeitsbeschränkung gilt in diesem Fall, dass für eine große Zahl an Betroffenen eine Verkehrslärmüberschreitung von mehr als 60 dB (A) (wahrgenommene Lautstärke in Dezibel) in der Nacht beziehungsweise mehr als 70 Dezibel am Tag vorliegt. 60 Dezibel ist so laut wie ein Gruppengespräch, 70 Dezibel entspricht der Lautstärke eines Fernsehapparates. In Gewerbegebieten sind weitere fünf Dezibel zulässig. Zudem muss solchen Maßnahmen auch die höhere Straßenverkehrsbehörde, in diesem Fall das Regierungspräsidium Karlsruhe, zustimmen.