Schömberg Vorahnung

Fast vier Wochen ist die Bundestagswahl vorbei. Doch in Langenbrand hängt noch immer ein Plakat des hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel, der wieder das Direktmandat holte. So fix wie Fuchtel sonst ist, könnte dahinter Absicht ­stecken. "Unser Gewicht" in Berlin möchte vielleicht für den Fall vorsorgen, dass die Verhandlungen zwischen den sehr ungleichen Parteien CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen sowie FDP (Jamaika-Bündnis) scheitern und auch keine Neuauflage der großen Koalition zwischen CDU/CSU sowie SPD zustande kommt. Dann blieben nur noch Neuwahlen übrig – und siehe da, wenigstens in Lan­genbrand könnte sich Fuchtel eine erneute Plakatierung sparen. Sein Konterfei hinge ja schon, ehe die anderen Parteien erst wieder mühsam in die Gänge kommen müssten.