Schömberg Von Schwenningen nach Rottweil

Am noch jungen Neckar entlang ging es für die gut gelaunte Gruppe auf teils romantischen Pfaden bei morgendlicher Stimmung in Richtung Rottweil. In der wärmenden Spätsommersonne verweilte man zum Rucksackvesper am Albvereinshaus Deißlingen, bevor es ins Eschachtal und über den Eckhof weiter zum Bellinsbad ging. Ein herrlicher Blick bot sich den Wanderern in Richtung Alb.

Nach einer gemütlichen Rast machte sich die Schömberger Gruppe auf die letzte Teilstrecke über Bühlingen nach Rottweil. Einen besonderen Dank richteten die Teilnehmer an Wanderführer Banholzer für die gute Organisation der Tour. Alle Mitwanderer freuen sich auf die nächste Etappe.