Schömberg Von Partymusik bis zu Hits aus verschiedenen Jahrzehnten

Zu Gast sind Sepp Mattl­schweiger und seine Gruppe Juchee. Die Veranstalter versprechen ein perfektes Live-Programm. Das Repertoire reicht von der Partymusik bis zu Hits aus den 1960er- und 1970er-Jahren.

Zu hören sind Big-Band-Sound und Oberkrainermusik. Auch Eigenkompositionen werden gespielt wie zum Beispiel die Stücke "Burschenfest am Irschenberg" und die Stimmungskracher "Juchee auf der hohen Alm" sowie "Do liegt mei Dorf in da Sunn".

Schlagzeug, Keyboard, E- Bass, Gitarren und Gesang bringen das junge Publikum zum Kochen, versprechen die Veranstalter. Das Hitparadenprogramm wird stets aktualisiert.